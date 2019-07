Le Maïdo s'est réveillé tout blanc mercredi matin

Bonsoir toutes et tous!

2019 JUILLET 17 19h15sur la base des prévisions pour la nuit du mardi 16 au mercredi 17 au Maïdo je me suis décidé à 2h00 ce matin à aller y faire un petit tour pour goûter au froid et apprécier la vue spectaculaire qui plus est.à peine arrivé inutile de vous préciser que mon organisme a été piqué. J'avais néanmoins pris mes précautions. Couvert comme un nourrisson... le créole est redevenu frileux...depuis son retour d'Europe!je gardais l'oeil rivé sur les données de la station de Météo France via la liaison internet qui fonctionne sans problème là haut et sur le tableau de bord de la voiture: les deux sources affichaient entre 1.5° et 2.0°.Jusqu'au petit matin la température ne baissera pas davantage. Des nuages bas voyageront peu avant 6 heures sur la zone mais la vue n'en a pas souffert au lever du soleil : majestueux!Je fus néanmoins "déçu" de n'apercevoir que des résidus de gelée au sol au Maïdo même.sur le chemin du retour je suis allé m'aventurer sur la magnifique route forestière des Tamarins que l'on rejoint quelques virages avant l'arrivée au point de vue du Maïdo.On est alors à une altitude proche de 1800m et mon tableau de bord qui affichait 4° au départ du Maïdo est redescendu à 2° au milieu de la superbe forêt.Et c'est 5 à 10 minutes avant l'Éco-Gite des Tamarins que j'ai pu faire cette photo des gelées de ce matin.Notez par ailleurs que MétéoR Océan Indien a implanté récemment une station au gîte .cette région de la Route Forestière est moins rapidement exposée au soleil que ne l'est le site du Maïdo. C'est probablement aussi pourquoi souvent les relevés de températures y sont inférieurs à ceux effectués au Maïdo pourtant 400m plus haut et que la gelée a tendance à rester au sol plus longtemps.En résuméet l'aller-retour a été un plaisir malgré le manque de sommeil.Je vous souhaite une douce nuit.Cheers,Patrick Hoareau.