Le Meilleur sommelier de France bientôt à Vinocité

Le Meilleur sommelier de France bientôt à Vinocité

Le 01/11/2019 | Par Zinfos974 | Lu 127

La deuxième édition du salon Vinocité se tiendra à La Nordev du 9 au 11 novembre. Outre de nombreuses nouveautés, l’événement accueillera cette année David Biraud, meilleur sommelier de France. Les organisateurs attendent 4000 visiteurs.



Le salon Vinocité dont la première édition s’est tenue l’année dernière a confirmé que les Réunionnais sont de vrais connaisseurs et amateurs de vins. Plus de 2500 personnes étaient alors passés sur les 30 stands exposants.

Vinocité 2019 sera parrainé par un homme du vin d'exception : meilleur sommelier de France, meilleur ouvrier de France en sommellerie, vice-champion du monde 2016, directeur actuel du restaurant Sur Mesure au Mandarin Oriental de Paris dirigé par le chef Thierry Marx : David Biraud. Cette grande figure de la sommellerie française présidera le concours amateurs de connaissance du vin, ouvert à tout le monde, comme le concours professionnel dont les épreuves finales se dérouleront sur scène et en public.David Biraud récompensera les meilleures bouteilles des exposants de Vinocité 2019 et le sommelier français partagera ses connaissances avec les étudiants de l’école Vatel, partenaire de l’événement.« C’est tout l’esprit du salon : partager les connaissances, partager la passion du vin et éduquer à consommer mieux. Pendant 3 jours, des professionnels, venus transmettre leur passion et exprimer leur savoir-faire, permettront aux visiteurs novices ou chevronnés de recueillir des conseils d’experts pour constituer ou enrichir leur cave », explique Thierry Kasprowicz co-organisateur de Vinocité.Le salon sera jalonné de nombreux ateliers découvertes pour apprendre à associer mets et vins ; ateliers vins et fromages, vins et poissons, vins et chocolats, vins et charcuteries, champagnes... On comptera par ailleurs parmi les personnalités présentes ; Rodolphe Le Meunier, Meilleur ouvrier de France fromager. Il co-animera des ateliers fromage et vin.