Le Mistral accoste à Mayotte ce samedi

Le 03/04/2020 | Par LG | Lu 388

À la suite des annonces du président de la République du 16 et du 25 mars 2020, le ministère des Armées s’engage pour apporter son soutien à la Nation dans la lutte contre le coronavirus. Cet engagement prend désormais la forme d’une opération, baptisée « Résilience », qui constitue le concours des armées au dispositif interministériel. Les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) sont d’ailleurs déjà pleinement engagées depuis le 25 mars dernier.



Dans le cadre de cette opération, le régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA- R) a déployé une structure modulaire d’accueil à l’entrée du CHU Sud, pour permettre d’accueillir et d’orienter les patients dans les meilleures conditions. A la demande de la préfecture, le groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) de La Réunion – Mayotte et le RSMA-R ont également assuré le transport des voyageurs en provenance de métropole vers les centres de confinement de l’île dans le cadre de la quatorzaine rendue obligatoire.



Le RSMA de Mayotte a quant à lui ouvert ses portes et accueille actuellement environ 80 voyageurs français en provenance de Madagascar afin que ces derniers puissent y réaliser leur quatorzaine avant de rejoindre leurs foyers respectifs. Une citerne d’oxygène liquide d’une capacité d’environ 20 000 litres est également en transit vers Mayotte à bord du Champlain. Le Détachement de Légion étrangère de Mayotte (DLEM), à la demande de la préfecture de Mayotte, apporte un appui à la distribution d’aide alimentaire par les mairies au profit des familles mahoraises. Enfin, les moyens aériens des FAZSOI pourront contribuer à l’acheminement de matériel et de personnel au moyen d’un pont aérien entre La Réunion et Mayotte, notamment dans des situations d’urgence.



Cette adaptation est une nouvelle illustration de l’engagement des moyens de l’Etat pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire.



Le Mistral, destiné à l’origine à la formation des officiers-élèves de la Marine nationale dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc a quant à lui, immédiatement réorienté sa mission vers la zone sud de l’océan Indien après l’annonce présidentielle. Les capacités offertes par ce bâtiment sont liées à sa configuration initiale au départ en mission le 26 février. Il prend désormais la direction de Mayotte qu’il devrait atteindre samedi 4 avril. Deux sections de l’armée de Terre constituant le sous-groupement tactique embarqué (SGTE) se trouvant à son bord débarqueront avec leurs véhicules et viendront compléter les effectifs du DLEM.



L’arrivée du SGTE permettra le renfort de nos capacités militaires et logistiques afin d’assurer les missions au profit de la population du département. Le Mistral après une courte période à Mayotte prendra la direction de l’île de La Réunion. Le Mistral embarque à son bord 11 Réunionnais et 8 Mahorais.