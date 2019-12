Le Nord-Ouest de Mada en alerte rouge, le cyclone BELNA atterrit ce soir avec des rafales pouvant approcher 200km/h

➡️ Le Centre Spécialisé Cyclone de la Réunion ( CMRS) a mis à jour le suivi du cyclonesur la base du point de 10heures ce lundi 09 Décembre 2019.➡️ Le cyclonereprésente une menace potentielle directe pour le Nord-Ouest de Madagascar.A 09heures heure de Mayotte/Mada l'oeil était positionné à 135km au Nord-Ouest de Mahajanga/Mada. Le cyclone s'est déplacé vers le Sud Sud-Ouest à la vitesse de 18km/h au cours des 6 heures précédentes.➡️ Dans le mur de l'oeil du cyclone les rafales sont estimées approcher 180km/h en mer actuellement . Il est probable que BELNA s'intensifie au cours des prochaines 12heures en approchant des terres. Les conditions sont favorables à l'intensification.Sur les animations satellite la convection près du centre est intense avec des bouffées importantes de convection ces dernières heures.➡️ La prévision actuelle anticipe un atterrissage de l'oeil ce soir un peu plus de 100km à l'Ouest de Mahajanga près deà l'Est du Cap Saint André.➡️ Le littoral Nord-Ouest de Madagascar sera potentiellement exposé cet après-midi et la nuit prochaine à des pluies cycloniques fortes à torrentielles avec des rafales pouvant localement approcher voire dépasser 200km/h là où le cyclone touchera terre.D'autre part la mer pourrait envahir le littoral à proximité du point d'impact avec une surcote de 2m possible.➡️ Les populations directement ou indirectement menacées par ce cyclone sont invitées à se tenir régulièrement informées et à compléter leurs préparatifs.Prochain point cyclonique prévu sur cette page: au plus tard en fin d'après-midi.