Le PCR réclame un fonds d’urgence pour acheter des tests de dépistage pour tous

Le 13/04/2020 | Par PCR | Lu 125

Un Fonds d’urgence pour acheter des tests de dépistage pour tous.

La Réunion compte officiellement 382 cas de personnes infectées à la date du 10 avril. Elles sont 270 à avoir contracté le virus à l’extérieur qui, à leur tour, ont contaminé directement 64 autres. Cet ensemble représente 88% du total. Le plus inquiétant, ce sont les cas qualifiés « d’autochtones ». Cette situation résulte d’un mauvais contrôle à l’arrivée et d’une absence de suivi des entrants. Le virus est désormais en circulation dans le pays.

Ce moment était très redouté.

On ressent l’inquiétude à travers un communiqué de l’ARS paru vendredi qui lance un appel aux « Professionnels de santé, actifs ou retraités, mobilisez vos compétences pour venir en renfort du système de santé. Vous pouvez vous porter volontaires pour apporter votre aide face à l’épidémie de Civid-19 ». C’est la panique alors que nous n’avons que 382 cas.

Cet appel arrive au moment où la crédibilité de l’ARS est au plus bas. On dénombre 44 soignants contaminés, soit près de 12% du total. Les autorités gagneraient à expliquer ces cas très particuliers. Les professionnels en première ligne sont très mal équipés, notamment le personnel des hôpitaux.

Il faut arrêter le bricolage.

Lançons une opération d’envergure de dépistage de masse qui permettra de traquer les porteurs sains. Ce maillon est essentiel. Après dépistage, le porteur de virus sera isolé et son entourage sera mis à l’abri. Les tests de dépistage massif ont été très positifs partout où ils ont été décidés, notamment en Allemagne.

L’Etat a déjà fait 4 erreurs, ça suffit. La décision d’entrebâiller l’aéroport a été prise trop tard. Il n’y avait aucun dépistage des arrivants. Les porteurs du virus sont rentrés chez eux et ont eu le temps de contaminer leurs proches et les personnes rencontrées sur leur parcours. Enfin, le nombre de places en hospitalier était seulement d´une cinquantaine. En bricolant, on en compte environs 150 et à peine une dizaine de respirateur. Et on amuse la population avec des histoires de masques. C’est tragique.

Le constat alarmant exige de perfectionner le dispositif existant en agissant en amont. L’argent ne manque pas à La Reunion. On peut créer un fonds de solidarité public-privé représentant l’équivalent de 1 % du budget des Collectivités, soient 50 millions. On peut y transférer les dépenses prévues et non prioritaires.

Bureau de presse du PCR.