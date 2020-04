Le PIB s'effondre de 6%, la France entre en récession

Le PIB a chuté au premier trimestre de 6% environ. C'est ce qu'estime la Banque de France, qui a publié ce mercredi sa première enquête de conjoncture prenant en compte les effets du confinement. Avant les mesures de confinement, elle avait émis une hypothèse de croissance de 0,1 %.Chaque quinzaine de confinement entraîne une perte de PIB annuel proche de -1,5%. Avec le recul de 0,1 % du PIB au quatrième trimestre 2019, la France est donc entrée en récession (la récession étant caractérisé à partir d'une baisse du PIB sur deux trimestres consécutifs).Selon l’enquête réalisée entre le 27 mars et le 3 avril auprès de 8 500 entreprises, l’activité économique globale a chuté de 32 % pendant la quinzaine de confinement de mars (un chiffre relativement proche des estimations de l’Insee de – 35 %). À noter toutefois que ces résultats ne doivent pas être extrapolés, car il est possible "que la perte de PIB par quinzaine évolue à mesure que la durée cumulée de confinement s’allonge".Parmi les secteurs les plus touchés figurent la construction, le commerce, les transports, l’hébergement et la restauration. L’industrie manufacturière et les autres services marchands sont aussi touchés de manière conséquente.Par rapport à la crise financière de 2008, la baisse de l’activité induite par le confinement est bien plus forte, relève le monde. À titre d'exemple, dans l’industrie, les soldes de l’enquête de conjoncture relatifs à l’activité baissent environ 1,5 fois plus au premier trimestre 2020 qu’au quatrième trimestre 2008, note le média. Dans les services marchands, la baisse est quatre fois plus importante."Il faut remonter au deuxième trimestre 1968, marqué par les événements du mois de mai, pour retrouver une baisse trimestrielle de l’activité du même ordre de grandeur", met en perspective la note de la Banque de France. "Le PIB avait alors chuté de -5,3%, avant de rebondir de +8,0% au 3e trimestre 1968."