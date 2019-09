Le Pandathlon, un événement éco-sportif organisé en partenariat avec le WWF

Le 11/09/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 111

Le WWF France et la Région Réunion mettent en place des événements de sensibilisation visant à préserver et valoriser la biodiversité réunionnaise : le Pandathlon a pour finalité de récolter des fonds pour la préservation de l’environnement de La Réunion.



L’activité de randonnées et de plein air participe naturellement à la valorisation touristique et économique du territoire.



Les dons sont attribués à une association locale pour la mise en œuvre d’actions visant à sensibiliser, informer ou promouvoir les connaissances.

Date : le dimanche 22 septembre 2019

Lieu : Entre-Deux

Inscription : Inscrivez-vous à un des 3 parcours :

Panda 4 km / Panda 10 km / Panda 20 km

Date limite d’inscription le dimanche 15 septembre 2019 minuit.

Inscription : cliquez-ici pandathlonreunion.re

Demande d’informations au 0262 29 06 03