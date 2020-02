Le Parti socialiste de La Réunion soutient Éric Fruteau, mais pas Alain Didelot ni Sabine Mulot

Le 09/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 36

Communiqué du Parti socialiste de La Réunion :

La Fédération du Parti socialiste de la Réunion apporte son soutien à la liste conduite par Monsieur Eric FRUTEAU dans le cadre des municipales à Saint-André, et félicite la liste de rassemblement où sont candidats les socialistes Souresh ASSABY et Muriel MATEYA.



La Fédération a rappelé en mai dernier (30/05/2019) aux secrétaires de section les modalités de nomination du 1er des socialistes et des modalités d’investiture : "Nous rappelons que le 1er des socialistes ne fait pas obligatoirement figure de tête de liste. Sous l’autorité du Secrétariat Fédéral, son rôle sera de penser aux meilleures alliances et aux meilleurs accords, dans le cadre de la ligne politique arrêtée par la Fédération socialiste de la Réunion".



La Fédération socialiste de la Réunion réaffirme donc que toutes alliances et que tous accords impliquant la Fédération socialiste doivent être discutés et validés par son Secrétariat Fédéral. Toute décision personnelle ne peut induire sur la politique et la ligne de conduite du Parti.



La Fédération prend donc acte de la décision des socialistes Alain DIDELOT et Sabine MULOT d’être candidats sur la liste conduite par Madame Léopoldine SETTAMA « Nou’ tout’ Ensamb’ » et confirme qu’ils s’inscrivent tous deux dans un parcours personnel et individuel n’incluant pas le soutien du Parti.



A Saint Denis, le 8 février 2020

Audrey BELIM

La Porte-parole

Pour le Parti socialiste de la Réunion