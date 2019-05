Le Pas de Bellecombe renommé "Pas de Bellecombe Jacob"

SACRILÈGE ! Si M.Vergoz voulait faire une reconnaissance de ce lieu il aurait fallu écrire: PAS DE JACOB-BELLCOMBE Non l'inverse, puisque le gouverneur n'était pas le premier dans l'enclos, encore une fois l'histoire de l'esclavage est volée M.Vergoz se rend complice de cette mascarade, ce qui reviendrait à donner la victoire au second pas au premier, la raison de M.Vergoz reste floue. AVIS AUX HISTORIENS DE LA RÉUNION DEBOUT SVP. Ils ont déjà tenté de nous faire coup avec les trouvailles de l'esclave Edmond Albius qui, à l'âge de 12 étend esclave, a découvert le procédé de la pollinisation de la vanille. Le botaniste Jean-Michel-Claude Richard à tout fait pour voler la paternité de la découverte qui ne pouvait à l'époque, attribuée à un Noir de surcroît esclave. Deux choses importantes: 1- Michel Vergoz ne connaît pas l'histoire de la Réunion ? 2- Michel Vergoz efface le tableau de l'esclave de son propre chef? ce n'est pas l'histoire de Vergoz Michel c'est l'histoire du peuple Réunionnais. SUDEL FUMA REVIENT ILS SONS DEVENUS FOU ! Un ami m'a dit en 2020 il aurait les élections municipales, j' ai donc pris mon jeu de carte en effet j'ai constaté beaucoup de mouvement dans les communes du genre: -Titularisation à outrance -Promotion -Voiture de service -Nomination directeur SEM/SPL -Voyage gratuit en Métropole -Allocation de fonctionnement aux associations -Au passage une p'tit tape sur les fesses ext:

Je pensais que c'était un paille-en-queue qui était entré dans cet enclos en premier! J'ai tout faux alors. J'espère que c'est l'histoire réelle et non une traîtrise comme à l'accoutumée...(Je pense aux menteries de la NRL, allez savoir pourquoi!) M'enfin!

Bonne initiative! Quand Les réunionnais vont accepter zot d'histoire, ce sera un grand pas de fait! Ici contrairement à d'autres îles ou pays les gens renie beaucoup trop leur passé! Connaît et cultive notre passé, notre histoire et là on pourra vrai

10. bibik le 05/05/2019 11:48



Il est Honteux de constater que la toponymie d'un lieu a plus d'importance que l'anecdote qui en fait son charme et son histoire. Outre cela, il serait d'autant plus nécessaire de traiter le problème récurent des Déchets et des poubelles sur l'aire de stationnement du Pas de Bellecombe: rats, errance animale, sur le site le plus visité de La Réunion.. Une Honte de Montrer cette Vitrine du Déchet Touristique.

Mais non, il faut marquer l'histoire de La Réunion de son emprunte.. changeons de noms, mais ne changeons pas de mœurs.

Merci de cette belle mascarade