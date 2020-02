Le Piton de la Fournaise en éruption

7. kraz le 10/02/2020 15:03



@2 oui des études ont été faites en 2015 avant ou après je ne sais plus. Dans le documentaire on peut apercevoir une grande faille de plus de 700m de profondeur qui longe une partie du côté est du volcan.

D'où les séismes et éruptions de plus en plus fréquentes dans cette partie (cratère rivals, château fort et maintenant quasi à chaque fois dans les grandes pentes).

Un jour, quand ? demain ou dans +100 ans, ça s'effondrera et l'île perdra de la superficie, évidemment ça amènera la route et tout ce qui est de ce côté...