Le Plan de Relance Régional - Génération 2

Le 27/09/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 86

Le Plan de Relance Régional (PRR) accompagne les communes de l’île afin de permettre la construction, la rénovation et la réhabilitation d’équipements de proximité. Deux générations de PRR permettent de donner accès aux réunionnais à des sites et des infrastructures plus modernes tout en contribuant à la relance de la commande publique sur le territoire.