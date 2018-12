Le Plus bel arbre de Noël récompensé à Saint-Paul

Le 21/12/2018 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 93

Une cérémonie organisée en présence de l’élue saint-pauloise, Patricia Locame, cinquième adjointe en charge du tourisme. Ce concours s’inscrit dans la Semaine de Réduction des déchets, lancée cette année du 17 au 25 novembre.À cette occasion, le Pôle Développement Durable souhaitait organiser un concours pour les enfants des garderies périscolaires entre le 30 novembre et le 12 décembre.Ce concours visait à réaliser un arbre de Noël à partir d’éléments recyclés issus de la vie quotidienne. Bouteilles en plastique, capsules de café usagées, bois de palettes, pots de yaourt…24 garderies acceptaient de relever le défi. Et ce malgré le peu de temps imparti suite aux mouvements sociaux de ces dernières semaines.Près de 970 marmailles participaient de près ou de loin à la confection des sapins. Ces œuvres originales, farfelues, colorées retenaient l’attention du jury, bien souvent étonné par l’esprit créatif des enfants.Au-delà de ce concours, les animateurs prenaient bien conscience du message véhiculé par cette action symbolique. À savoir sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à l’importance réduire leurs déchets du quotidien.Et aussi savoir les transformer en objets artistique ou décoratif pour leur donner une seconde vie. Ce mercredi était donc venu le temps de récompenser le travail des enfants et de leurs animateurs.1er prix: Marmailles de Savanna (64 points) remportent une croisière sur le Grand Bleu2ème prix: Kaross des Marmailles (61 points) remportent une croisière sur le Grand Bleu3ème prix: APPELS (LouiseSiarane) (60 points) remportent une visite à l’Aquarium de Saint-Gilles-les-Bains1er prix: Ou Gingn’ (Mathilde-Frappier-de-Montbenoit) (108 points) remportent une croisière sur le Maloya2ème prix: Les Goonies (Grand Fond) (83 points) remportent une sortie à Kélonia3ème prix: Kaross des Marmailles (79 points) remportent une journée à l’Ekol Ékolo1er prix: Caz à Marmailles (86 points) remportent une croisière sur le Maloya2ème prix: APPELS (Louise-Siarane) 72 (points) remportent une visite à Kélonia3ème prix: Ou gingn’ (Jean Monnet) 70 (points) remportent une visite de l’Aquarium