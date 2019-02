Le Pole sanitaire de l'Ouest, enfin

Le 27/02/2019 | Par C. Boyer, ancien membre du collectif | Lu 39

La création de cet établissement a été envisagée bien avant les années 2000. L’épidémie de chikungunya à la Réunion du début de l'année 2005 à la fin de l’année 2006 accentua la mise en exergue du problème des ressources humaines et matérielles de l’hôpital de Saint-Paul, pointant avec persistance les fortes inégalités territoriales et sociales en matière de santé et brossant un tableau de perspectives défavorables de l’offre de soin dans l’ouest.



Les structures du CHGM devenant de plus en plus obsolètes et ses locaux de plus en plus inadaptés et saturés, le personnel de santé, les cadres administratifs, des syndicalistes,des élus et de simples citoyens se sont rejoints pour atteindre un objectif commun, celui de réussir à faire bouger les lignes pour que l’Ouest rattrape son retard en matière de soin et puisse répondre « aux attentes de la population et du personnel de santé, en mettant à son service un établissement moderne et confortable ».



Ce projet important pour la micro région Ouest, mettra un temps fou à sortir de terre. Manque de volonté des décideurs ? Participants non concernés par le sujet ? La bataille fut rude, et nous n’associerons certainement pas les groupes médicaux privés, basés dans l’Ouest à cette réussite, non … loin de là. Toujours est-il que si le terrain qui accueille le pôle sanitaire est acquis en 2006, c’est surtout sous l’impulsion du collectif « Un hôpital pour 2012 »et de Madame Bello, alors députée-Maire que le que le projet prendra véritablement son envol. Madame Bello, qui aura su mettre à profit sa présence à l’assemblée nationale pour exercer les pressions sur les différents gouvernements afin d’obtenir enfin le financement indispensable, aura été l’élément déterminant dans l’aboutissement de ce projet.



Implantée dans le quartier de Cambaie, la magnifique construction colorée que l’on aperçoit le long de la RN1 a de quoi séduire. Son architecture chaleureuse dans un écrin de verdure est le point de départ de la convivialité nécessaire à la réussite du travail des professionnels de santé. Le matériel neuf et moderne permettra une meilleure prise en charge des malades.Ce nouvel hôpital, devrait améliorer considérablement l’accès aux soins des 220 000 habitants des Communes de Saint-Paul, du Port, de La Possession, et de Trois-Bassins. Son emplacement géographique n’est pas moins bon que celui du CHU Nord où l’on doit, la plupart du temps, traverser la ville de Saint-Denis pour y accéder, ni moins bon que celui du CHU Sud où l’on doit traverser Saint-Pierre lorsqu’on vient du Tampon ou de Saint-Louis.



Néanmoins, il y aura quand même eu un bémol à cet ouvrage. L’accès direct au nouvel hôpital de l’Ouest, dépendant de la Région Réunion, gestionnaire du réseau routier national ne se fera pas. La Région préférant semble-t-il mettre ses millions dans des frais de bouches et dans des manifestations festives.Il est vrai que ce n’était pas un projet porté par son président.