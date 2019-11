Le Port: 12 ans après avoir perdu leur parcelle, ils réclament toujours un logement adapté

Le 01/11/2019

Dix ans qu'ils espèrent obtenir un logement plus adapté. En 2007, le couple Amad a quitté la parcelle qu'il occupait depuis 25 ans au Port pour rejoindre un appartement attribué dans le cadre d'une opération de résorption de l'habitat insalubre. Car leur logement familial de l'époque faisait partie de la RHI Say-Piscine, dont le chantier a été confié à la SIDR. "Nous avions accepté ce logement comme logement transitoire, le temps des travaux", expliquent les sexagénaires. Mais les travaux sont depuis longtemps terminés, et les époux Amad, eux, n'ont pas bougé.



"On payait les taxes foncières depuis 25 ans. Mais la parcelle a finalement été attribuée à une autre famille", regrettent-ils, contestant fermement avoir renoncé à cette parcelle et accepté leur logement actuel comme solution "définitive". "Il y a anguille sous roche...", estime à ce propos leur fille, Hasna.



Aujourd’hui, plus question pour le couple de se battre pour récupérer la parcelle sur laquelle ils avaient tant de souvenirs. Mais les époux Amad réclament toutefois un logement équivalent à celui dont ils disposaient. "Parfois quand des gens veulent venir, j’ai honte", confie Hélène depuis son salon. "Il leur faut quelque chose de décent, ce n'est pas adapté pour des gens de cet âge", s'indigne aussi Jonathan, leur beau-fils.



Dossier égaré



Car outre le problème d'absence d'aération dans la cuisine, le couple est las d'être obligé d'emprunter un patio extérieur pour passer d’une pièce à l’autre. Et surtout de gravir un escalier en ferraille en colimaçon (également en extérieur) pour regagner leur chambre. "Quand il pleut, ça glisse, quand il fait chaud, ça brûle". La nuit, en cas d'envie pressante, il leur faut emprunter ces escaliers extérieurs pour regagner les toilettes situés en bas. Sous la pluie le cas échéant. "En cas de cyclone, on est obligé de dormir dans le salon", expliquent-ils. Et si pour le moment, le couple parvient à gravir cet escalier, les années qui passent laissent présager de difficultés grandissantes.



À plusieurs reprises, les époux Amad ont cru pouvoir profiter d’un nouveau logement dans le cadre de projets qui devaient sortir de terre. "On nous a dit plusieurs fois qu’on serait prioritaire. À chaque fois on y a cru, on a attendu, puis rien", se désole la famille. "On nous a dit que notre dossier a été égaré deux fois", souligne le mari, Saïd, exaspéré par la situation.



Contactée, la SIDR n’explique pas la réattribution de la parcelle à une autre famille, mais indique que les logements ont été attribués "en fonction des situations de l’époque". Le bailleur social assure que la famille Amad validé ce relogement comme étant définitif. Sans toutefois pouvoir fournir un document l'attestant.



"La SIDR a ainsi assuré son obligation de relogement, validé par la famille, au titre de la RHI. L'aménagement de la RHI s'est poursuivi sur les terrains libérés conformément aux plans établis à l'époque", nous indique le directeur de l'aménagement Charles Fischer. "On ne les laisse pas tomber", ajoute-t-il, avant de concéder : "Entre ce qui est possible, ce qui est souhaité, et ce qui est faisable, ça ne matche pas toujours".



Un rendez-vous doit avoir lieu le 12 novembre entre les deux parties.