Le Port: Contrôle des attestations au marché forain de la halle des manifestations

Le 08/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 679

Cinq policiers procèdent actuellement au contrôle des attestations de déplacement dérogatoire à l’entrée du marché forain du Port.

Le marché finalement maintenu se déroule dans le parking de la halle des manifestations pour plus de sécurité. Tout l’espace est utilisé afin d’éloigner le plus possible les stands les uns des autres.Derrière les étals, les forains sont toujours par deux: l’un pèse et remet les produits aux clients, pendant que l’autre s’occupe d’encaisser la monnaie.