Le Port : Démantèlement d’un trafic de "shit" entre la métropole et La Réunion

Le 14/02/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1011

Pas moins de 6 personnes ont été interpellées et placée en grade à vue au Port dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants.



Le réseau est soupçonné d’avoir organisé un trafic de plaquette de résine de cannabis entre la métropole et La Réunion. La tête du réseau se trouverait à Marseille et fournissait la drogue via colis postal.



Les 6 suspects devraient être présentés au parquet ce vendredi comme le révèle le Quotidien.