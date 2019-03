Le Port: L'EPHAD Fabien Lanave (enfin) inauguré

La livraison était initialement prévue pour fin 2015.

Il porte de nom d'un citoyen d'honneur du Port qui s'est beaucoup investi pour l’amélioration de la situation des retraités et des personnes âgées. L’EHPAD Fabien Lanave a été inauguré ce mardi matin. Géré par la Fondation Père Favron, l'établissement a pour vocation d'apporter "une réponse adaptée et de proximité aux besoins des personnes âgées du bassin portois et de ses environs".Pour rappel, la pose de la première pierre de cet établissement - dont le dossier avait été amorcé en 2006 - avait eu lieu en février 2014. Un projet détaillé en mars par Yves Langenier (alors maire du Port), à deux semaines de sa retraite politique.Implanté au cœur du quartier Titan sur un terrain communal d’environ 6 000 m2 - mis à disposition sous la forme d’un bail à construction d’une durée de 50 ans - l'EPHAD se situe à l’intersection du stade O. Manes et d’un grand square. Une implantation particulière qui a imposé "de penser le projet d’établissement de manière à assurer une intégration dans la cité", explique la Fondation.L'établissement peut héberger 80 personnes âgées dépendantes de 60 ans et plus (sauf dérogation). L’accueil des résidents se fait en chambre individuelle, sur trois niveaux (un dédié à l’accueil de 14 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et deux niveaux dédiés à l’accueil de 66 personnes dites en "grande dépendance". L’établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale et de l’allocation personnalisée d’autonomie.