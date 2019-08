Le Port: Le bateau de migrants "Roshan" incendié et coulé

Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails svp ? Les Sri lankais se sont vus refuser leur entrée dans leur pays... Où sont ils maintenant ? N'y avait il pas des Sri lankais qui étaient venus récupérer leur bateau ? Faut pas trop chercher ...

Ils n allaient plus s en servir je suppose...

5. A zot le 24/08/2019 11:57



Oh les pauvres! On va les pleurer mais il n' y aura pas assez de mouchoirs pour tout le monde. Pourquoi pas lancer une cagnotte? Il n'y a pas assez de pauvres à la Réunion.... Et de l'argent gaspillé par les gros zozos.