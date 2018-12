14. Fidol Castre le 17/12/2018 06:38



A noter que les personnes présentes actuellement n'ont plus grand chose à voir avec les Gilets jaunes d'origine.

6.Posté par Juliette CARANTA-PAVARD le 17/12/2018 00:41



*Si ce ne sont pas des "Gilets jaunes",



*Alors QUI et POURQUOI ??

J'invite ceux qui veulent avoir une information objective à aller directement sur place et constater.Il est évident que Zinfos, pro-Didier Robert, ne sera pas objectif dans une information qui touche directement la Région, organisme qui vote les taxes.Pareil pour ipreunion qui est plutôt anti-Didier Robert.Je suis allé sur place hier soir. J'ai vu le profil des manifestants qui tenaient la place. J'ai compté le nombre de personnes et les véhicules garés aux abords. J'ai comptabilisaient le nombre de voitures qui arrivaient sur place chaque minute.Je me suis fait mon idée sur la possibilité ou pas d'un déblocage immédiat par les CRS (comme pour les deux tentatives précédentes) et également sur la durée du blocage.Allez constater par vous-même, ce sera plus fiable.