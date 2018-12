Le Port: "Locomotive" économique du centre-ville, le Grand Marché rouvre ses portes

Le 18/12/2018 | Par Marine Abat | Lu 167

C'est une renaissance. Entièrement repensé, le site historique du Grand Marché du Port rouvre ses portes dès mercredi matin, après 15 ans de fermeture. Magasin de produits frais, opticiens, boutiques d' accessoires, de textile, crêperie, bar à tapas..., au total, 13 boutiques et quatre restaurants ont pris place dans la halle de 1300 mètres carré, dont la façade d'origine a été préservée. Un projet abouti "grâce à un dialogue constructif entre la municipalité et le groupe Casino, parce que nous y avons associé les commerçants du centre-ville", indique le premier adjoint au maire, Fayzal Ahmed Vali. Alors qu'en périphérie, le centre commercial Cap Sacré cœur vient d'inaugurer son extension, pour le premier magistrat, le Grand Marché fait office de véritable "locomotive" économique du cœur de ville. "L'objectif est de redynamiser le centre-ville avec un lieu de convivialité, de flânerie, de détente", détaille Olivier Hoarau à la veille de l'ouverture au public. Le même esprit qu'au temps lontan. Sorti de terre en 1892