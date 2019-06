Le Port : Olivier Hoarau rend hommage à Francis Collomp

Le 13/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 224

Suite au décès de l’ex-otage réunionnais Francis Collomp, le maie du Port adresse ses condoléances à ses proches par le biais d’un communiqué :

Portois d’adoption, Francis Collomp a été un homme au parcours de vie exceptionnel. Professionnel talentueux et reconnu, son destin a pris une tournure tragique en 2013. Otage du groupe islamiste ANSARU dans le nord du Nigéria, les conditions extrêmement difficiles de sa détention et la nature rocambolesque de son évasion témoignent d’un courage et d’une force de caractère exceptionnels.



Le conseil municipal et moi-même adressons nos très sincères condoléances à son épouse, sa famille et à tous ses proches. Nous leur assurons notre entier soutien dans cette épreuve.