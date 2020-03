Le Port : Quel arrivage cette année ?

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 83

Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Olivier Hoarau (PLR)

9 022



55,32

Henry Hippolyte (PCR)

5 575



34,18

Valérie Auber

1 772



10,50



Candidats

Voix

% d’inscrits

% exprimés

Olivier Hoarau (PLR)

6 199



42,31

Henri Hippolyte (PCR)

5 615



38,22

Valérie Auber (DVD)

2 838



19,37



Olivier HoarauFirose Gador (Le Port dobout), Olivier Hoarau (Le Port nout avenir), Jean-Brice Hérode (Le Port nout fierté), Sergio Erapa (Le Port nout ville nout espoir), Pierre Vergès (Le Port sa mèm mèm), Valérie Auber (Une femme, des projets: la vraie différence).Avec 34 810 habitants, la commune du Port, qui fait partie du TCO, est une des plus densément peuplées de l’île avec 2 053 habitants/km2.Fief du Parti communiste réunionnais pendant près de 50 ans, la cité maritime a basculé lors des dernières municipales dans l’escarcelle du PLR, parti fondé par Huguette Bello après avoir quitté le PCR.Maire depuis 2014, Olivier Hoarau aura fort à faire face à ses anciens "amis" du PCR. En effet, hormis Valérie Auber identifiée à droite, tous les autres candidats (Sergio Erapa, Firose Gador et Pierre Vergès) sont des membres ou anciens membres du PCR.Inscrits: 24 097Votants: 16 819Blancs et nuls: 510Participation: 69,80%Exprimés: 16 309