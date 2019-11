Le Port : Show et compétition au programme du challenge "Je danse"

Le 25/11/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 112

Un challenge multi-danses est organisé le week-end des 30 novembre et 1er décembre 2019 au complexe sportif municipal du Port, gymnase Cotur, à l'initiative de la Fédération Française de Danse - Comité Régional de La Réunion, en partenariat avec la Mairie du Port, l’école de danse Jim Pavadé et l’association Village Titan Centre Culturel.



Dénommé "Je danse", ce challenge verra la venue de danseurs et de juges malgaches dans le cadre de la coopération internationale. Près de 300 danseurs de tous âges participeront à l'événement articulé autour d’une partie "show", d’une partie "compétition" et d’une partie "rencontre-échange".



Country, line-dance, classique, contemporain, hip-hop, claquettes, samba, chacha, rumba, paso, jive, bollywood, salsa, kizomba, quadrille créole... Au menu, plus de vingt styles de danse différents. Les prestations dansées se déclineront sous forme de solos, duos, trios et groupes.



La manifestation se veut être ouverte et accessible à tous (sans oublier l’inclusion de personnes en situation de handicap) afin de favoriser l’égalité des chances, renforcer la cohésion et le lien entre les acteurs de la danse, et refuser toute forme de discrimination, indique l'organisation.



Les prestations dansées seront évaluées par un jury composé de professionnels locaux, de métropole et de Madagascar. Parmi eux, Corinne Dely, septuple championne du monde en danse Country & Line.