Le Port: Un groupe Facebook d'échanges et de conseils

Le 06/04/2020 | Par NP | Lu 168

Un groupe Facebook "Le Port à vos côtés #RestZotKaz" a été lancé par la ville du Port afin de "garder le lien social, échanger, s'informer en coordonnant toutes les bonnes idées des agents de la ville, mais également celles des Portois et des Réunionnais d'ici ou d'ailleurs".Dans le groupe, les internautes pourront trouver des bons plans, ateliers ludiques, photos et infos pratiques. Ils sont encouragés à échanger "conseils, trucs et astuces pour s'occuper ou se détendre".Rejoignez le groupe grâce à ce lien