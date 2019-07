Le Port: Un homme se jette du 3e étage du domicile de son ex-femme

Le 15/07/2019 | Par NP | Lu 2727

Encore un drame de la séparation hier au Port.



En instance de séparation avec son ex-épouse, un homme âgé d'une quarantaine d'années, venu récupérer ses affaires, s'est jeté du troisième étage du domicile de cette dernière.



Selon les informations de la presse écrite locale, l'homme a d'abord voulu se poignarder avant de se raviser. Il aurait ensuite menacé de faire basculer sa concubine par dessus le balcon mais sera contrarié dans sa démarche par les voisins de cette dernière, venus l'aider, alertés par les cris.



L'ex-concubin sautera quelques minutes plus tard, atterrissant trois étages plus bas.



Gravement blessé et transporté au CHU Bellepierre, son pronostic vital est engagé.