3. Jean Thevenet le 30/10/2019 11:53



Utiliser des trompe-l'oeil pour de la signalisation routière est une très mauvaise idée et l'une des premières règles de sécurité routière est justement d'éviter les messages trompeurs: utiliser une illusion visuelle est envoyer des messages ambiguës au cerveau alors que la sécurité dépend avant tout de l'estimation sensorielle du danger avant de réfléchir, directement, par réflexe.

Ce qui est particulièrement dangereux est d'associer une sensation visuelle de relief ou de volume (de danger, sensation de volume qu'on peut percuter) à l'absence de chocs (pas de secousse, rien, quand l'on passe), surtout dans la répétition car les automobilistes passerons et repasserons à cet endroit et apprendrons à ne plus tenir compte de l'illusion, et le jour où du réel similaire à cette illusion (vrai volume, vrai relief) sera rencontré, le cerveau pourra juger la route comme lisse, les réflexes seront perturbés.. Ce dessin aurait du être remplacé par des plots réellement en relief tels des ralentisseurs. Avant de créer des mauvais réflexes il devrait être effacé, rapidement, et signalé à la prévention routière comme signal prêtant à confusion.