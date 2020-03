Le Port : Un passager malade du Norvegian Spirit débarqué par la SNSM

Le 14/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 899

Le Norvegian Spirit est un navire de croisière avec 2.700 personnes à bord qui devait arriver demain matin à La Réunion. Dans les faits, il est arrivé avec 24 heures d'avance et stationne depuis ce matin au large de nos côtes en attendant que l'Astor, qui a lui accosté ce matin, libère la place à l'intérieur du port.



Il était 8h environ quand la vedette de la SNSM a appareillé et s'est dirigée vers le Norvegian Spirit. Après avoir tourné autour du paquebot, elle a fini par se coller contre lui, avant de revenir au port vers 10 heures.



Une ambulance des pompiers l'attendait à quai et a réceptionné un patient allongé sur une civière, un masque à oxygène sur le visage, comme le montre la vidéo que nous a fait parvenir un témoin de la scène.



La personne sur le brancard était accompagnée de deux autres passagers, probablement des membres de la famille.



Aussitôt les rumeurs les plus folles ont commencé à circuler et on a immédiatement pensé, bien évidemment, à un cas de coronavirus.



Renseignements pris auprès du CROS, il s'agirait en fait d'un patient qui aurait fait une crise cardiaque.



C'est d'ailleurs peut-être la présence de ce malade à bord qui a poussé le bateau de croisière à avancer son arrivée à La Réunion de 24 heures.



Pour rappel, le Norvegian Spirit n'a pas touché terre depuis plus de 20 jours et les chances que le virus soit présent à bord sont donc quasi nulles.



Aux dernières nouvelles, le paquebot norvégien n'accostera pas demain sur l'ile.