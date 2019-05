Le Port: Une piétonne meurt renversée par un automobiliste ébloui par le soleil

quand je veux traverser une rue ou un boulevard j'attends que la voiture s’arrête et je regarde les yeux du conducteur pour voir si il m'a vu (merci papango) c'est pas le décret n°2018-975 qui va me protéger d'un SUV en donnant un sentiment d'impunité aux piétons, ils en oublient la prudence combien de pilage de frein devant une jeune maman avec une poussette qui déboule du trottoir dans les rues de saint denis, n'essayez pas de klaxonner pour lui faire comprendre son comportement suicidaire, vous aurez droit au doigt d'honneur. l'enfer est pavée de bonnes intentions

Liberté avant tout ! Le fait de sanctionner le cannabis coûte en décès prématurés du au produit de culture non contrôlé bien plus de mort au il n y parait

ben oui quand il y a du soleil on est éblouit la nuit il fait noir quand il pleut çà glisse .....quand peux t on conduire en sécurité ? le mieux est d'interdire les piétons pas le zamal

Bravo à Mr le Maire! Vous avez supprimer tous les ralentisseur sue l'Avenue Politzer. Difficile de la traverser. Au stop de la rue de la Guadeloupe pour accéder sur cette avenue, avant il y avait un passage avec ralentisseur,avec ce dernier on avait le temps . Maintenant c'est devenu un enfer.Vue à la vitesse que les véhicules déboulent. Pour les habitant de la cité Cotur. Avant avec le passage piéton ralentisseur on pouvait traverser l'Avenue pour aller au Gymnase ou faire son footing.Maintenant c'est le cauchemar. Par pitié,remettre en place ses anciens ralentisseurs ,alors que les panneaux sont toujours là.

Ébloui au milieu de la ligne droite ! Certes le soleil est en face, et alors ? Il a eut près de 500m pour remarquer le soleil et ralentir, voir s''arrêter s''il ne voyait rien ! Qui roulerait vite les yeux bandés ? Personne, sauf ce zamalé...

MOI CE QUE JE SAIS, IL Y A UNE FAMILLE ET PROCHES DANS LA DOULEUR !!!...ET DIRE QU IL Y A DES IRRESPONSABLES QUI PRONENT POUR LA DÉPÉNALISATION DE CETTE SALOPRIE DE DROGUE !!!....J ADRESSE TOUTE MA COMPASSION ET CONDOLÉANCES AUX PROCHES.

Si la femme etait déjà sur le passage piéton, on ne peut guère laissé la voiture s''arrêter ?!! Après, cest vrai que le soleil pose souvent des problèmes mais on ne peut faire grand chose. Là c''est un mauvais concours de circonstance. Condoléances

Personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, en sortant d'une courbe de me retrouver à conduire "au juger" sans aucune visibilité sur plusieurs mètres. On se dit après ça, heureusement qu'il n'y avait personne devant ! Rip à cette pauvre Dame, pais à ses proches.

2.Posté par ali le kafhir le 04/05/2019 13:37 Partez du principe qu'un piéton est toujours prioritaire sur un passage protégé et que si vous le heurtez vous aurez toujours 200 % tort. Tout le reste, les yeux dans les yeux, le doigt d'honneur etc, c'est de la pipe.

Ce n''est pas un concours de circonstances lorsque l''on est zamalé et que l''on roule vite sans rien voir !

On voit rien, on s''arrête ! On voit un peu, on roule très doucement, pas comme ce crétin de zamalé.

C''était une longue ligne droite dégagée...