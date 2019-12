Le Port: Valérie Auber officialise sa candidature pour les municipales 2020

Le 16/12/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 265

La portoise Valérie Auber, qui siégeait jusqu'à présent au Conseil Municipal, a officiellement lancé sa candidature aux élections municipales de 2020. Plus de 450 personnes étaient présentes à sa permanence ce samedi, dont notamment le Président de Région Didier Robert.



Valérie Auber a tenu à rappeler que "son engagement pour sa ville, sa passion pour la politique remonte à son adolescence". Elle a ensuite indiqué être fière de la ville du Port et son histoire, en précisant que "cette histoire n’est ni le fruit d’un parti politique, ni d’un clan".



Après six ans de mandature, Valérie Auber a établi un bilan. Elle a notamment mis sur la table des promesses que le sortant n'aurait pas tenu, comme l'augmentation des impôts par exemple. Valérie Auber a également confié qu'elle collaborera avec des Portois de tous horizons politiques qui partagent une même objectif.



Bien qu'elle ait déclaré vouloir se laisser le temps d’écouter la voix des Portois avant de compter leurs voix, Valérie Auber a toute de même dévoilé quelques grandes lignes de son programme. Elle souhaite mettre en place la vidéo surveillance qui contribuera à réduire la violence, les incivilités et les dépôts sauvages d’ordures, créer des conseils de quartier pour répondre au plus juste aux problèmes des Portois être là quand il faut où il faut et pour tous, valoriser l’ouverture de la ville sur l’océan, créer une maison relais pour l’accueil des personnes qui subissent des violences intra-familiales.