Le Port annule les conférences de David Storm

3. Analyse le 22/02/2019 12:49



L'affiche pose problème. Le passé de cette prophétesse ne saurait être un argument d'appel, sauf pour les gogos. Je ne vois pas le lien entre une dame qui a donné la réplique à Sean Connery et le message biblique. Sean Connery n'aurait peut être pas apprécié de voir son image utilisée sur une telle affiche.

Si c'est une invitation au spectacle, désolé mais ceci ne m'intéresse pas. Soit on prêche Christ et l'humain doit s'effacer totalement, soit on prêche Storm et Sharon et auquel cas Dieu est mis de côté.

Le refus de la mairie du Port pour les raisons de sécurité lié aux comportements publicitaires stupides de Storm, devrait faire réfléchir ce personnage. La dame Sharon devra manifestement se contenter de "prophétiser" dans une salle plus petite.