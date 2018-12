Le Port, cap sur les embouteillages ?

Le 18/12/2018 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 2756

L'entrée de ville du Port va-t-elle devenir un nouveau Savanna ? Avec l'extension du Jumbo Sacré coeur en galerie commerciale XXL, la sortie de terre d'un Gifi, d'un Intersport et dans quelques mois d'un Leroy Merlin, le trafic routier se reporte déjà sur la quatre voies aux heures de pointe. Le secteur est déjà paralysé chaque fin d'après-midi aux heures de sortie des bureaux. A l'occasion de la réhabilitation d'un nouveau commerce de proximité en centre ville ce mardi matin, nous avons interrogé le maire sur le paradoxe actuel, entre inauguration de mastondontes de la grande distribution d'une part et attractivité des commerces du centre ville. Olivier Hoarau interrogé par Marine Abat :

Comment se positionne la mairie par rapport à l'extension du Jumbo sacré coeur ?



Le Cap sacré coeur, on a voté pour depuis notre arrivée parce qu’on a fait un deal avec le groupe Casino. Un deal qui est de dire : on développe la périphérie à condition de développer parallèlement le centre ville.



En revanche, toutes les enseignes complémentaires qui viennent s’ajouter au Cap sacré coeur, nous leur disons au groupe Casino, attention n’allons pas trop vite, faisons les choses en cohérence. Et c’est pour ça qu'il est important de dire que nous avons réussi aussi, grâce aux commerçants du centre ville, à porter ce projet. Rappelez-vous en 2014, les commerçants étaient totalement opposés. Il a fallu travailler avec eux, les questionner, écouter leurs propositions et c’est pour cela que nous avons ce bel ouvrage.



C’est important aussi parce que les commerçants du centre ville pensent que le centre ville va être décalé à l’extérieur, à la périphérie. Pas du tout ! Il y a un centre ville historique qui est en train d’être redynamisé, de se développer. Il y a des commerçants qui sont là depuis longtemps et qui ont fait le le développement de la ville du Port.



Ne craignez-vous pas que l'entrée du Port ressemble à Savanna ?



Sur le trafic en effet, il y a des travaux qui sont en cours et j’espère les voir très rapidement comme le pont de la rivière des galets. Sur cette partie justement, le centre ville joue ce rôle d’équilibre. Vous savez, il y a des enseignes ici que l’on retrouve à Cap sacré coeur. En fruits et légumes, ce n’est pas la peine de se taper une heure de route et d’embouteillage en fin de journée pour s’acheter un kilo de fruits ou légumes. On vient en centre ville pour reprendre des lunettes, s’habiller, etc. C’est cet équilibre-là qui est réussi.