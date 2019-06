Le "Portable", véritable fléau

Le 26/06/2019 | Par Alain NIVET, Bellepierre

Je ne conteste pas les bienfaits évidents du portable. J’en possède moi-même un.



Mais je constate que son utilisation abusive a généré une addiction grave …reconnue médicalement , surtout chez nos ados et nos étudiants.



Ainsi, les études font remonter qu’un ado, dès le réveil, envoie un texto toutes les deux minutes.



Deux étudiants sur trois passent deux à six heures par jour à « pianoter ».



Cette addiction a un impact sur la santé, la relation sociale et familiale.



Sur la santé, altération du cerveau et maux de tête. Sur la relation sociale, plus de communication verbale avec autrui, dépourvue de personnalisation., de contact physique.



Quant à la relation familiale, n’en parlons pas ! Un reportage récent sur Antenne, a montré que l’ado, à table, moment important pour l’ambiance familiale, ne se sépare pas de son portable et avec l’assentiment des parents !



Il y a même une pub à la télé, qui montre une famille réunie dans le salon, chacun de ses membres absorbé par son portable.

Nos jeunes , même au Mac Do, ou au Quick, n’échangent plus, les yeux fixés sur la machine et les doigts en mouvement!



Des exemples j’en ai à la pelle. Mais un m’a marqué :



Chez mon kiné, dans la grande salle où les patients étaient à la rééducation, j’ai constaté que TOUS pianotaient…….



Et, ô miracle, une jeune fille travaillait en lisant un VRAI livre, d’un bon auteur ! Je l’ai alors félicitée pour son comportement anti- générationnel ! Anti-générationnel, parce qu’elle n’avait pas succombé à l’addiction au portable.



Certes, elle devait en avoir un, mais elle savait faire la part des choses.