Le Premier ministre Malgache très critique sur le partenariat entre Air Austral et Air Madagascar

Le 19/12/2019 | Par Catherine RONIN | Lu 216

Il y deux ans le rapprochement entre Air Austral et Air Madagascar laissait présager de grandes choses selon les deux instigateurs du projet. Il semblerait qu'il n'en soit rien, c'est du moins l'avis du Premier Ministre de la Grande Ile, Christian Ntsay qui vient de livrer le fond de sa pensée à l'occasion d'une table ronde interministérielle sur la décentralisation.

De la déception pointe dans les propos du premier ministre Malgache. Hier il a livré le fond de sa pensée sur le partenariat stratégique entre la compagnie régionale Réunionnaise Austral et Air Madagascar qui devait amener au redressement de cette dernière.



"Le partenariat entre Air Madagascar et Air Austral n’a apporté aucune solution"



Comme le rapporte News Mada, il s'est ainsi exprimé: "Le partenariat entre Air Madagascar et Air Austral n’a apporté aucune solution comme vous le voyez actuellement ". De fait la compagnie malgache est en proie a de grosses difficultés financières. Il a ainsi poursuivi : "Est-ce qu’Air Madagascar a pu renforcer sa flotte dans le cadre de ce partenariat ? Où en est la gestion de cette compagnie qui devrait être un fleuron de l’économie malgache ?".