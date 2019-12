Le Président de Région a saisi la justice suite aux soupçons de détournement de fonds publics par 3 agents

Le 09/12/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 73

Le Président de la Région a transmis le 4 décembre 2019 au Procureur de la République un rapport complet afin de dénoncer des actes internes détectés suite aux différents contrôles effectués ces derniers mois dans une démarche de contrôle renforcé relatif au remboursement des aides à la continuité territoriale.



Pour rappel dans le cadre de la mise en œuvre de la certification des comptes et du contrôle interne, la collectivité régionale procède à des contrôles permanents et aléatoires menés par la Cellule contrôle, la Direction générale des services, les Services juridiques et informatiques ... de la Continuité territoriale comme de l’ensemble de ses dispositifs.



Didier Robert dénonce fortement le comportement indigne de ces agents rattachés au service de la Continuité territoriale au service du public. Les actes délictueux concernent à ce stade, le remboursement qui constitue une modalité technique de liquidation des dossiers postérieure au voyage.



Trois fonctionnaires sont à ce jour mis à pied. La Collectivité a immédiatement engagé des procédures et s’associe pleinement aux autorités judiciaires pour que ces agents répondent de leurs actes.



La Région tient néanmoins à réaffirmer que le dispositif d’aide à la Continuité, opérationnel depuis 2010 et qui a bénéficié à 800 000 réunionnais, reste un dispositif de justice sociale qui se poursuivra.



Le comportement de ces personnes est inacceptable, perçu aujourd’hui comme une véritable trahison dans leur mission de service public. Néanmoins ces comportements isolés ne doivent pas occulter le travail et l’engagement au quotidien des agents régionaux.



Enfin le Président Didier Robert, réaffirme que ce dispositif d’intérêt général sera naturellement et normalement reconduit pour 2020.