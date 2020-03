Le Prince Charles testé positif au coronavirus

3. Thierrymassicot le 25/03/2020 21:06



1.Posté par Fredo974



C'est juste une info, Fredo!!! Mais en grattant plus, pas trop quand même, cette chauve souris ek son pote le pangolin qui se liguent pour mettre à genou le Monde entier. Ce "petit marché" chinois ce maillon faible qui était quand même intégré à la chaine que constitue l'ultra-libéralisme provoque une crise sanitaire inconcevable pour le commun des mortels, mais la crise économique sera a priori pire que celle qui débuta ce fameux "jeudi noir" d'octobre. Les pendules sont remisent à l'heure, on peut assister en direct à des concerts de nouveaux potes qui vivent pratiquement la même merde que nous, confinés comme des cons: Sting, Jean-Louis Aubert, Mathieu Chédid...Etc et putain même ce cher héritier de la couronne britannique fait comme notre voisin, il a choppé la même merde, va pas pouvoir trop mettre le nez dehors lui aussi, il a un grand jardin, quand même..............Voila, c'est tout ça mais pas que...Chacun dans son confinement va, espérons le, reconsidérer ses besoins, ses nécessités..Si cette saloperie qui nous tue doit servir à quelque chose, je l'espère ce sera de reconsidérer la globalité : 2200 milliards annuels pour le budget annuel des armées du Monde( si ma mémoire ne me joue pas des tours) et une chauve souris ek son pote pangolin (lui ou un autre réservoir) qui flinguent de manière méthodiques les hommes et l'économie.......Ben voila, va peut-être à l'issue falloir revoir notre copie.....Et si demain, de derrière le Soleil surgit cette putain de météorite, même pas décrite dans les films de SF catastrophe, arrive et doit nous frapper dans 6 mois...On fait quoi??? Ben ouais, va falloir vraiment faire du flouze à l'issue de cette merde, mais pas pour que les Arnaud et consort dispose par tête de 100 milliard de dollars, va falloir que "Ce pognon de dingue" comme dirait l'autre soit investi en grande partie pour le bien commun, la recherche médicale, l'hygiène, la survie de notre espèce.....