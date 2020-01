Le Prince Harry parle et fait part " d'une grande tristesse "

Le 20/01/2020

La stupeur est toujours aussi énorme après que le Prince Harry ait annoncé se mettre en retrait de ses obligations et renoncer à ses titres royaux. Harry lors d'une allocution dans un gala de charité a annoncé avoir pris cette très lourde décision avec « une grande tristesse », mais ne pas avoir eu d’« autre choix ».



Harry a -t-il vraiment eu le choix que de s'effacer ? Son allocution d'hier semble indiquer que non.Sur leur compte officiel Instagram des Sussex , le Duc a publié l'intégralité de la vidéo. Un discours grave, teinté d'humour dans lequel il affirme :« La décision que j’ai prise pour ma femme et moi n’a pas été prise à la légère », mais après « des mois de pourparlers, suivant des années de défi », après « plusieurs mois de discussion et tellement d’années de challenges ».

Parlant de sa patrie, il a fait une belle déclaration, affirmant que c'est « ma maison et un endroit que j’aime. Cela ne changera jamais ».



Autre petite précision que le mary de Meghan Markle a tenu à faire: « Je sais que je n’ai pas toujours bien géré, mais à ce stade, il n’y avait pas d’autres options ». Avec un brin de regret le petit frère du Prince William a assuré qu'il aurait souhaité continuer à servir la reine Elizabeth II sa grand-mère, le Commonwealth et ses associations militaires, « mais sans financement public, malheureusement ce n’est pas possible ».

Hier le Prince Harry a brisé le silence pour la première fois depuis ce qui dorénavant est connu comme le Megxit. Le couple, ex royal dorénavant, a en effet annoncé renoncer également à ses titres royaux et ne recevra plus de fonds publics.