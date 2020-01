Le Prince Harry parle et fait part " d'une grande tristesse "

Le 20/01/2020 | Par 7mag.re | Lu 141

Hier le Prince Harry a brisé le silence pour la première fois depuis ce qui dorénavant est connu comme le Megxit. Le couple, ex royal dorénavant, a en effet annoncé renoncer également à ses titres royaux et ne recevra plus de fonds publics.