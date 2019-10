Le Réunionnais Guillaume Robert à la Convention nationale citoyenne pour le climat

Le 01/10/2019

Un Réunionnais a été tiré au sort et se rendra les 4, 5 et 6 octobre prochains à Paris à la Convention citoyenne pour le climat. Guillaume Robert, président de l’association Roulé mon Z'avirons fait partie des 150 participants à cette convention citoyenne voulue par le Président de la République pour lutter contre le changement climatique.



Leur mission: formuler des mesures pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.



Déjà impliqué dans la préservation de l’environnement à travers son association, mais également dans l’organisation du World Clean Up Day, Guillaume Robert a déjà des idées. "Je suis impliqué localement. Cette convention va me permettre aussi de pouvoir faire un lien entre les travaux de la Convention et La Réunion : je vais emmener les spécificités réunionnaises à Paris et je partagerai toute la réflexion de la Convention à La Réunion". 6 voyages à Paris durant 6 week-ends sont désormais inscrits à l’emploi du temps de cet assistant d'éducation en établissement scolaire.



Guillaume Robert participera à la rédaction de propositions précises, sous forme de projets de dispositions législatives ou réglementaires, qui seront soumises soit au vote du Parlement soit à référendum, ou donneront lieu directement à des mesures réglementaires.