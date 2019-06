Le Réunionnais Wenceslas Lauret sélectionné pour la Coupe du Monde de rugby

Le sélectionneur de l'équipe de France Jacques Brunel a annoncé ce mardi matin la liste des 37 joueurs (31+6 réservistes) appelés pour préparer la Coupe du monde de rugby. Le tournoi se jouera au Japon qui aura lieu du 20 septembre au 2 novembre.



Le Réunionnais Wenceslas Lauret figure dans l'effectif des 31 assurés de jouer le mondial, sauf blessure. Le troisième ligne aile du Racing 92 a joué à 23 reprises pour le XV de France depuis 2010. Il avait honoré sa première cape le 12 juin 2010, face à l'Afrique du Sud (défaite française, 17 à 42). A 30 ans, il s'agira de sa première participation à une Coupe du Monde. En 2011, le sélectionneur national Marc Lièvremont ne l'avait pas retenu à cause de blessures et de mauvais résultats du Biarritz olympique.



Quatre ans plus tard, Philippe Saint-André le convoque en équipe de France pour le Tournoi des Six Nations où il est titulaire contre le Pays de Galles et remplaçant contre l'Irlande mais il n'est, là aussi, pas retenu pour la Coupe du Monde 2015.



Les joueurs sélectionnés aujourd'hui débuteront leur préparation de façon étalée à partir du 25 juin 2019 avec les joueurs des clubs éliminés de la phase régulière de la saison de TOP 14. Ils seront rejoints le 1er juillet par les joueurs des clubs éliminés lors des barrages et enfin par les demi-finalistes et par les finalistes qui arriveront le 6 juillet 2019.