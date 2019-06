Le Réunionnais lé propre ou lé makote ? Faisons le meilleur choix pour protéger notre territoire avant qu’il ne soit trop tard !

[Publireportage] La présence des déchets sur notre territoire fait de plus en plus polémique. Alors, comment les traiter ? C’est LA grande question de société.



Après 3 épisodes de sensibilisation et d’information au sujet des différents choix en matière de gestion des déchets, découvrez une fois de plus ce que nous avons à gagner… ou à perdre selon les choix que nous ferons !



Incinérateur ou Démarche 0 déchet ? Il faut choisir



Après avoir analysé certains éléments techniques du projet d’incinérateur et ses conséquences économiques, répertorié les multiples accidents et les étranges coïncidences de cas de cancers, vous connaissez à présent les risques liés à l’incinération. Ce choix que vous devez faire est un choix qui pourrait être irrémédiable et qui ne sera pas sans conséquence.



Vous savez maintenant qu’il existe une autre solution, c’est la démarche 0 déchet : Un modèle que certains jugent « utopique » et pourtant, cette démarche a fait ses preuves dans plusieurs villes dans le monde.



Alors devons-nous accepter l’incinérateur et subir ses conséquences sous prétexte que certains nous pensent incapables de changer collectivement nos comportements (industriels, importateurs, distributeurs, consommateurs), vis-à-vis de notre production de déchets ?



À votre avis, quel choix devons-nous faire pour préserver notre environnement, notre santé, notre avenir ?



Projetons-nous en 2025, puis en 2030... En nous inspirant des plus belles réussites de cette démarche dans le monde.



Visiblement rien d’impossible.



Oui, la Réunion peut le faire !



​#reunionnaislecapab

