Le Royaume-Uni doit rendre les Chagos à l'île Maurice "dans les plus brefs délais"

Le 25/02/2019 | Par Zinfos974 | Lu 738

La Cour internationale de justice estime que le Royaume-Uni a illicitement séparé l’archipel des Chagos de l’île Maurice après son indépendance en 1968.

La Cour Internationale de Justice a rendu ce lundi 25 février une décision historique en faveur des Chagossiens. La cour a estimé que la souveraineté britannique sur l'archipel des Chagos n'est pas fondée en droit et donné raison à l'île Maurice qui tente de récupérer ce territoire abritant la base militaire américaine de Diego Garcia.



Il s'agit là d'une première étape pour faire reconnaître le droit des Chagossiens à retrouver leur territoire même si l'avis de la de Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye n'est que consultatif. Il s'agit néanmoins d'un camouflet pour le Royaume-Uni.



"Le Royaume-Uni est tenu, dans les plus brefs délais, de mettre fin à son administration de l'archipel des Chagos, ce qui permettra à l'île Maurice d'achever la décolonisation de son territoire", a ainsi déclaré le juge président de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf, dans un avis non contraignant mais qui fera date.



Le Royaume-Uni avait racheté les Chagos aux institutions semi-autonomes de l'île Maurice en 1965 pour trois millions de livres et signé l'année suivante un bail de 50 ans avec les États-Unis leur autorisant la possibilité d'y construire une base militaire. Deux ans plus tard, en 1968, la République de Maurice obtenait son indépendance mais l'archipel, constitué de 55 îles, est depuis resté aux mains des Britanniques.