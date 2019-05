Le Royaume-Uni sommé par l’ONU de rendre l’archipel des Chagos à l’île Maurice

Le 23/05/2019 | Par E. Moris | Lu 389

L'avis n'est que consultatif, mais il constitue tout de même un camouflet pour le Royaume-Uni. Mercredi 22 mai, il a été sommé par une majorité de pays à l’Assemblée générale de l’ONU de rétrocéder sous six mois à l’île Maurice l’archipel des Chagos qui abrite une base britannico-américaine stratégique.

Initiée par Maurice, une résolution en ce sens, non contraignante mais à forte valeur politique, a été adoptée par 116 pays, six s’exprimant contre, dont les États-Unis et 56 États choisissant l’abstention.Dans leur avis, les juges de la plus haute juridiction des Nations unies ont estimé que le Royaume-Uni avait «illicitement» séparé l’archipel des Chagos de l’île Maurice.Le conflit entre les deux pays remonte à l’année 1965, quand Londres achète cette même année pour trois millions de livres aux institutions semi-autonomes de Maurice l’archipel des Chagos. Cette acquisition a pour but d’y installer une base militaire commune avec les États-Unis sur l’île principale de Diego Garcia.