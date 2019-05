Le Royaume-Uni sommé par l'ONU de rendre les Chagos à Maurice

Le 22/05/2019

L’assemblée générale des Nations Unies a massivement soutenu une résolution condamnant l’occupation par la Grande-Bretagne des îles Chagos dans l’océan Indien. Un pas de plus pour les Chagossiens qui entretiennent l'espoir de fouler un jour le sol de leur pays devenu lieu militaire stratégique pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis dans l'océan Indien.

Le Royaume-Uni subit un nouveau revers international ce mercredi 22 mai. Trois mois après l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ), c'est cette fois l'Assemblée générale de l'ONU qui vient appuyer la demande de l'Ile Maurice.



Cette résolution vise à mettre en œuvre la décision de la CIJ émise le 25 février et qui demandait au Royaume-Uni de mettre fin à son occupation de l'archipel qui abrite une base militaire stratégique depuis 1965 sur l'île principale de Diego Garcia. Cette résolution de l'ONU exige la restitution des Chagos à l'île Maurice dans six mois au plus tard.



La France s'abstient



Cette résolution, défendue par le représentant permanent du Sénégal à l'ONU, et au nom des pays africains, a obtenu une majorité des voix à l’Assemblée des Nations Unies. 116 pays membres de l'organisation internationale ont voté pour, 6 contre et 56 se sont abstenus. La France a décidé de s'abstenir tandis que le Royaume-Uni, les USA, l’Australie, Israël, les Maldives et la Hongrie ont voté contre.



L'avis de la Cour internationale de justice étant resté sans suite depuis février, l'Ile Maurice avait décidé de porter le contentieux devant l'Assemblée générale des Nations unies. Même si ses décisions n'ont pas force de loi internationale comme le sont les décisions du Conseil de sécurité, cette résolution offre néanmoins un poids diplomatique certain pour que l'archipel des Chagos réintègre un jour le giron mauricien.