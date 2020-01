Le Royaume-Uni traduit en justice "le pire délinquant sexuel de l’histoire"

Le 08/01/2020 | Par Qi Gao | Lu 502

La justice britannique l’a décrit comme "le pire délinquant sexuel de l’histoire" du Royaume-Uni et Le Crown Prosecution Service (CPS) l’a décrit comme "le violeur le plus prolifique de l'histoire juridique du Royaume-Uni".