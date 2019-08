Le SDIS Réunion recrute 16 caporaux sapeurs pompiers professionnels

Le 20/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 87

Le 20 août 2019, le SDIS de La Réunion a annoncé le recrutement de 16 caporaux Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) issus du concours de 2018 à La Réunion. Cette première vague de recrutements devrait être suivie de 3 autres en 2020 (2) et 2021. Au total, 65 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels viendront renforcer l’effectif opérationnel du SDIS 974.

Ces nouvelles recrues, 15 hommes et 1 femme, âgées entre 19 et 41 ans, sont passées pour certaines d’entre elles par la section des jeunes sapeurs-pompiers et sont toutes issues de la filière des sapeurs- pompiers volontaires.



Lauréates du concours de caporaux de sapeurs-pompiers professionnels de 2018 à La Réunion, elles reçoivent aujourd’hui une lettre d’intention de recrutement de Serge Hoarau, Président du Conseil d’Administration du SDIS 974 (CASDIS), actant leur embauche au 1er octobre 2019 et leur affectation à la fois au CTA/CODIS en tant qu’opérateur et au centre d’incendie et de secours de Saint-Denis en tant qu’équipier.



"Le recrutement des 65 lauréats du concours de caporaux sur 3 ans est un engagement fort que j’ai pris au commencement de mon mandat de président du conseil d’administration en début d’année. Cette première vague de 16 recrues, à qui je souhaite la bienvenue et de la réussite dans leur nouvelle carrière, lance ce processus" indique Serge Hoarau, Président du CASDIS.



Place d’abord à la formation d’intégration



Durant le mois d’octobre, ces nouveaux sapeurs-pompiers professionnels suivront la formation d’intégration de caporal de SPP (secours à personnes, incendie...) qui tiendra compte des compétences déjà acquises durant leur engagement en tant que volontaire.



Missions d’un opérateur du CTA / CODIS



Premier maillon incontournable de la chaîne de secours, un opérateur du Centre de Traitement de l’Alerte / Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CTA/CODIS), est chargé de réceptionner les appels d’urgence 18, de les traiter en temps réel, de déclencher les secours adéquats et d’en assurer le suivi afin de compléter s’il y a lieu les moyens engagés. Il est sous la responsabilité d’un chef de salle.



Les opérateurs, dans l’attente de l’arrivée des secours, rassurent et conseillent également le requérant dans la bonne conduite tenir (mise en sécurité, gestes de 1er secours...). Tous les opérateurs du CTA / CODIS effectuent un tiers de leur garde en centres de secours afin de rester au contact du terrain, le cœur de métier des sapeurs-pompiers.

Les opérateurs du CTA/CODIS ont réceptionné plus de 300 000 appels d’urgence en 2018.



Missions d’un équipier



L’équipier de sapeur-pompier a pour mission d’intervenir au sein d’une équipe lors des opérations de secours. Cette mission se décline en trois activités principales : la lutte contre l’incendie, le secours à personnes et la protection des personnes, des biens ou de l’environnement. Il est sous la responsabilité d’un chef d’agrès ou d’un chef d’équipe.

Une politique de recrutement adaptée à la situation géographique et aux risques naturels.



Le SDIS 974 regroupe des sapeurs-pompiers professionnels (855) et des sapeurs-pompiers volontaires (1634) en nombre sans cesse croissant. Afin de répondre à la situation géographique de La Réunion caractérisée par de nombreux risques naturels nécessitant une activité opérationnelle importante, le SDIS doit adapter son organisation et ses moyens à la diversité des risques auxquels il est confronté : "La politique de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels sur notre département est basée sur le maintien de l’effectif actuel (855) grâce au remplacement des départs à la retraite et à un rééquilibrage vers les centres de secours nécessitant le plus de personnel comme ceux de Saint-Denis et de Saint-Pierre" indique Serge Hoarau.



"Concernant les sapeurs-pompiers volontaires, notre objectif est d’atteindre un effectif de 1 700 volontaires en 2021, fixé par le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 2018- 2021 (SDACR), grâce à des engagements ciblés et territorialisés en fonction des besoins exprimés par les casernes" complète le président du Conseil d’Administration.



Informations à retenir



Il y a 16 lauréats du concours de caporaux de 2018 à La Réunion recrutés en 2019 dont15 hommes et 1 femme, âgés entre 19 à 41 ans (30 ans de moyenne d’âge), tous anciens sapeurs- pompiers volontaires et 49 autres lauréats du concours de caporaux de 2018 à La Réunion recrutés en 2020 (2 sessions) et 2021.



À propos du SDIS de La Réunion



Le Service départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion a la compétence exclusive de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies, il concourt également, en partenariat avec les autres services et professionnels concernés (Gendarmerie, Police, SAMU..), à la distribution des secours d’urgence aux personnes et à la protection des biens et de l’environnement. En 2018, le SDIS 974 était composé de 855 sapeurs-pompiers professionnels, 1 428 sapeurs-pompiers volontaires et 263 personnels administratifs techniques et spécialisés. Ces équipes ont géré 53 583 interventions.