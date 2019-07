Le SIDELEC Réunion et le Département ensemble pour un développement durable

« L’écologie n’est pas une option » a déclaré le Président du Conseil Départemental Cyrille Melchior. « Si nous pouvons avoir 3% de déficit en économie, nous ne pouvons supporter une augmentation du climat de 3°C » a pour sa part indiqué le Président du SIDELEC Réunion Maurice Gironcel. La convention d’objectifs signé le mardi 21 mai 2019 à Sainte-Suzanne par les deux acteurs publics du territoire a donc pour but de « Faire de La Réunion une île Verte » en mutualisant les moyens.



À travers ce partenariat, la volonté est notamment de maîtriser la Demande en Énergie et de développer les énergies propres. Il s’agit ainsi de valoriser l’énergie hydraulique, de pérenniser la fourniture d’électricité sur le site isolé de Mafate, de remplacer progressivement les véhicules de la flotte captive par des véhicules électriques et de rénover l’éclairage public par des installations moins polluantes et moins énergivores.