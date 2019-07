Le SIDÉLEC Réunion, partenaire de Watty à l’école

Le 30/07/2019 | Par SIDELEC

Le Président du SIDÉLEC Réunion Maurice Gironcel a signé la nouvelle convention du programme scolaire de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie intitulé Watty, pour la période 2019-2020, ce mardi 5 mars 2019 à l’école primaire Jules Reydellet, en présence des partenaires du programme : trois élus de la ville de Saint-Denis dont Didier Euphrasie, élu délégué au SIDÉLEC, accompagné de deux autres élus du chef lieu. Étaient également présents le Recteur de l’Académie de La Réunion Vellayoudom Marimoutou ainsi que Jean-François Cartault, Président de Sciences Réunion et Olivier Duhagon, Directeur Régional d’EDF.

PRES DE 18 000 ÉLÈVES SENSIBILISES A LA MAÎTRISE DE L’ENERGIE



Après le succès de la première opération Watty™ à l’école,l’Académie de la Réunion, EDF et dorénavant, le SIDÉLEC Réunion poursuivent le déploiement de ce programme sur l’ensemble du territoire de la Réunion afin que cette sensibilisation puisse profiter au plus grand nombre d’enfants scolarisés.



Rendre les enfants acteurs de la maîtrise de l’énergie



En partenariat avec l’académie de la Réunion, le programme Watty™ à l’école, financé par EDF et maintenant le SIDELEC, déployé par Sciences Réunion, a pour objectif de sensibiliser les élèves des classes élémentaires aux gestes éco responsables, et de les rendre acteurs de la consommation d’eau et d’énergie dans leur école et au sein de leur foyer. Ce projet ambitieux développé par EcoCO2 est le premier programme d’envergure déployé sur l’île pour la sensibilisation des enfants aux économies d’énergie.



A ce jour, ce sont près de 4 750 élèves, répartis sur toutes les communes de l’île, qui ont pu bénéficier de cette animation. Entre 2019 et 2021, ce seront 13.000 élèves supplémentaires soit plus de 17 750 écoliers au total qui pourront ainsi bénéficier de ces précieux conseils pour atteindre l’autonomie électrique à l’horizon 2030 à travers l’un des leviers principaux qu’est la maîtrise de l’énergie.