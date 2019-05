Le Saiper Udas a acté la mort symbolique du Rectorat vendredi

Dans le cadre du mouvement national des écoles mortes ce vendredi 10 mai 2019, nous avons symboliquement acté la mort de notre rectorat pour lutter contre une politique ministérielle mortifère ne répondant pas aux défis posés à l’éducation nationale.



Loin de la politique des gadgets : instruction à trois ans, petits déjeuners, injonctions et prescriptions en lieu et place d’une véritable formation, évaluations aux services d’une politique politicienne, il est temps de penser l’école dans sa globalité intrinsèque et non comme un cautionnement de la lutte contre les inégalités sociales car nous sommes loin du compte en la matière. Où se situe la réflexion de la politique éducative française, en dehors des hochets agités par un chef de l’Etat qui use de dispositifs impensés censés satisfaire l’opinion publique?



Mais ces hochets impactent lourdement notre système éducatif et le désorganisent profondément: une politique aussi peu sensée, aussi peu en lien avec les réalités du terrain ne peut que conduire à des conséquences désastreuses pour la cohérence de notre politique éducative.