Le Secrétaire d’état, Gabriel Attal, rencontre des jeunes à Plateau Caillou

Le 25/02/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 89

La jeunesse, ses difficultés, ses attentes étaient au menu de la visite à Saint-Paul, du Secrétaire d’état auprès du Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, ce samedi 23 février 2019.



Gabriel Attal s’est rendu à la salle polyvalente de Plateau Caillou que le Maire, Joseph Sinimalé présente comme l’un des symboles de proximité entre la collectivité et les concitoyens.



« Il nous faut inventer, innover, mettre les bouchées doubles au travers d’actions concrètes pour créer chez nos jeunes, le sentiment d’appartenance et d’inclusion à la société. Il nous faut restaurer la confiance et l’espoir perdus », insiste le Maire de Saint-Paul.



En la salle polyvalente de Plateau Caillou, Gabriel Attal s’est imprégné du témoignage de plusieurs jeunes ayant bénéficié d’une insertion Ufolep.



Le Secrétaire d’état auprès du ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse a aussi pris connaissance du « Projet Plan jeunesse » de la Commune de Saint-Paul et du « Parcours citoyen sportif » inclus dans les actions du contrat de Ville qu’ont détaillés les services de la Mairie.



« Il faut continuer de soutenir les associations et la jeunesse », souligne Gabriel Attal. « Nous devons réfléchir aux actions à mettre en œuvre afin de permettre aux associations d’innover et de porter de nouveaux projets ».



Sur son invitation, il s’est ensuite livré, avec le Maire de Saint-Paul, à quelques échanges autour de la table de Tchoukball.