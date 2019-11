Le Supermotard de Saint-Paul en images

Le 28/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 79

La deuxième manche du championnat Supermotard de la Réunion s’est déroulée le week-end dernier. Organisée par l’APSC Magma du pilote Pascal Ravily, l’épreuve de sport mécanique a permis au public présent de profiter d’une course de vitesse toujours aussi acrobatique. (Photo Damien Dabreton)



À l’issue de la course prestige, Sylvain Bidart, invité pour l’occasion, s’impose devant Richard Mondon et Pascal Dorseuil. En images, quelques uns des meilleurs moment de cette journée.